Atalanta-Inter, Il Corriere della Sera titola: “Gol interrotto”

Un pari nella sofferenza. L’Inter rischia, traballa, però alla fine resta in piedi. Lo 0-0 è un’occasione persa guardando la classifica, ma considerando la mezz’ora di fuoco con cui l’Atalanta accende subito la partita, va accettato. Per larga parte del primo tempo c’è una sola squadra in campo e non è quella di Spalletti. Gomez, dopo 5 minuti, si divora l’opportunità più nitida e Handanovic per due volte salva il risultato sull’esordiente, la sensazione è che l’Inter si sia nuovamente avvitata su se stessa, scrive questa mattina il Corriere della Sera.