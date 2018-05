Avellino, Il Mattino: "Girandola da panchina, ora spunta Marcolini"

© foto di Fabrizio Pozzi

L'edizione irpina del quotidiano Il Mattino fa il punto sull'Avellino della prossima stagione. "Girandola da panchina, ora spunta Marcolini", titola il giornale che scrive come il mister Claudio Foscarini - per firmare il rinnovo - non si accontenta delle promesse. Quattro, per il momento, le ipotesi vagliate per il ruolo di allenatore: Roberto Boscaglia, Roberto Breda, Massimo Drago e Michele Marcolini. Le quotazioni di quest'ultimo sono nelle ultime ore salite di molto.