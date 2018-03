Avellino, Il Mattino sulla situazione societaria: "Frenata brusca"

© foto di Federico Gaetano

"Frenata brusca". Questo il titolo che propone Il Mattino nella sua edizione irpina in merito alla situazione societaria dell'Avellino, col quotidiano che aggiunge: 'Gravina prende tempo: 'Chiudiamo per fine aprile'". Il termine del 15 marzo indicato nella deadline, contrariamente a quanto stabilito nella scrittura privata, non è stato rispettato. Le quote dell’Avellino calcio erano e restano nelle mani di Walter Taccone al pari degli oneri: entro questa sera il patron dovrà sborsare un milione e trecentottantamila euro per pagare contributi e stipendi.