L'Italia ha battuto ieri gli Stati Uniti in amichevole per 1-0. Anche La Gazzetta del Mezzogiorno riserva spazio in prima pagina al successo conquistato in extremis dalla formazione di Roberto Mancini, titolando: "Battuti gli Usa, al 4' di recupero finalmente l'Italia in gol". Decide la rete dell'interista Politano.