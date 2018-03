Benevento, Il Mattino: “Ansia Parigini, si ferma con l'Under 21”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Spazio riservato al Benevento sull'edizione sannita del quotidiano Il Mattino. “Benevento in ansia, Parigini si ferma con l'Under 21”, il titolo del giornale che sottolinea come l'attaccante in forza ai giallorossi abbia lasciato il campo ieri al 65' nel match contro la Norvegia, a causa di noie fisiche. Mister De Zerbi, intanto, prepara la gara del 31 marzo in casa della Lazio.