Cagliari, L'Unione Sarda: "Una delle certezze è Klavan"

L'Unione Sarda in edicola riserva spazio al Cagliari nel taglio alto della prima pagina. "Nel Cagliari una delle certezze è l'estone Klavan: tre gare, zero falli e tanta sicurezza", il titolo proposto dal giornale in merito al difensore acquistato la scorsa estate. Il classe '85 è arrivato in Sardegna dopo l'esperienza al Liverpool.