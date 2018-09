© foto di Daniele Buffa/Image Sport

João Cancelo parla al Corriere di Torino. L'esterno della Juventus e della nazionale portoghese, dopo aver battuto l'Italia in Nations League, ha parlato della selezione azzurra. "L’Italia? Non mi sembra così indietro come dite voi, ma è chiaro che anche gli azzurri stanno vivendo un processo di rinnovamento. Un po’ mi ha sorpreso non vedere Bonucci e Chiellini al centro della difesa. E in effetti è stato strano essere l’unico juventino in campo", le parole dell'ex Inter.