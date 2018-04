Champions, il Corriere della Sera: "Ronaldo si riposa, il Real Madrid no"

© foto di J.M.Colomo

"Ronaldo si riposa, il Real Madrid no". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera. CR7 a secco, ma i gol di Marcelo e Asensio schiantano il Bayern Monaco nell'andata delle semifinali di Champsions League. Il portoghese resta a secco dopo undici partite consecutive di Champions in cui aveva segnato diciassette gol, ma lo sciopero bianco di CR7 non condiziona i Blancos. La vittoria in rimonta all’Allianz Arena è un passo verso la finale di Kiev, la terza consecutiva, la quarta negli ultimi cinque anni.