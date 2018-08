Chievo, Corriere di Verona: "Contro l'Empoli torna Sorrentino"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio al Chievo sulle pagine del Corriere di Verona in edicola. "Contro l’Empoli torna Sorrentino dopo la grande paura", titola il giornale in edicola che scrive del portiere reduce dal colpo subito da Cristiano Ronaldo in occasione dell'esordio in campionato contro la Juventus. La formazione di mister Lorenzo D'Anna recupera così il portiere titolare, dopo la presenza di Andrea Seculin in occasione del largo ko a Firenze contro i viola per 6-1.