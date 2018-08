Chievo, Corriere di Verona: "E' il CR7 day"

È il «CR7 day»: gli occhi del mondo su Chievo-Juve. Così in prima pagina il Corriere di Verona per presentare l'attesissimo match di questo pomeriggio. Il CR7 day è iniziato ieri a Villa Amistà, in quel di Corrubbio di Negarine, sede del ritiro della Juventus dove c'era già una folla ben nutrita a caccia di selfie ed autografi di Ronaldo. Lo stesso accadrà questa mattina, poi dalle 18 tutti al Bentegodi.