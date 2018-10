Chievo, Corriere di Verona: "Difesa da rimodellare. Ventura la pensa a tre"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere di Verona di questa mattina si concentra sulla prima partita del Chievo senza D'Anna in panchina: "Una difesa da rimodellare, Ventura la pensa a tre". Con 19 reti al passivo la retroguardia clivense fa acqua. Contro l'Atalanta potrebbe arrivare il cambio in corsa per provare a trovare la giusta quadra e iniziare subito a ottenere dei risultati.