Chievo, il Corriere di Verona: "La prima bocciatura degli indiscutibili"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Birsa, Hetemaj, Gobbi: quella prima bocciatura degli indiscutibili". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Verona. Se i mali estremi si curano con gli estremi rimedi - si legge - l’estremo rimedio del Chievo può essere mettere in discussione gli indiscutibili. È il tipo di ragionamento ricavabile dalla formazione che domenica, pur incassando a San Siro il decimo ko nelle ultime dodici gare, ha dato segni di ripresa. Il Chievo che ha perso col Milan è un Chievo dove Hetemaj può alzarsi dalla panchina al 71’, Birsa al 76’ e Gobbi restarvi seduto dal primo all’ultimo minuto. Tre giocatori fondamentali nelle salvezze in pantofole dell’era Maran ma anche tre giocatori – non gli unici, chiaro – che in questi tre mesi di crisi sono mancati all’appello.