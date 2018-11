Chievo, il Corriere di Verona titola: "Di Carlo, atto terzo"

© foto di Bonan

"Di Carlo, atto terzo". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Verona in merito al nuovo allenatore del ChievoVerona. Il nuovo tecnico, alla terza avventura con il club della Diga, ha iniziato ieri il lavoro con la squadra. Intanto, è gelo tra Campedelli e l'ex Ventura: "E' il passato, non mi interessa e non voglio parlarne".