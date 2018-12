© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Torino e Genoa a caccia degli ottavi". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito alle partite di Coppa Italia. Avanti Sassuolo, Cagliari e Novara, fuori il Chievo. Si completa oggi il tabellone degli ottavi: stasera alle 20.45, il Torino affronta allo stadio Olimpico il Sudtirol. Dopo il successo in campionato contro il Genoa, i granata hanno superato in classifica la Roma e sono in zona Europa League. Per la sfida contro il Sudtirol, nono nel girone B di serie C, il tecnico Walter Mazzarri ha convocato 24 giocatori. Previsto turnover, in vista dell’impegno di domenica contro il Milan. Vincendo i granata troverebbero la Fiorentina agli ottavi. Prima di Torino e Sudtirol scendono in campo alle 18, il Genoa e l’Entella. Derby da vincere per l’allenatore rossoblù Ivan Juric, sempre più a rischio esonero. La gara di domenica con la Spal può essere l’ultima chance per salvare la panchina. Chi passa agli ottavi incontra la Roma.