Corriere Bergamo: "Ilicic non lascia l'ospedale. È caccia all'antibiotico"

"Ilicic non lascia l'ospedale. È caccia all'antibiotico" titola il Corriere di Bergamo oggi in edicola. "Josip Ilicic si è presentato al Papa Giovanni con la divisa dell'Atalanta: è sempre afflitto dall'infezione sotto la mandibola. I medici del Papa Giovanni stanno studiando una terapia, ma il fantasista non potrà giocare né la partita di Europa League di giovedì né la prima di campionato, lunedì prossimo".