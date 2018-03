Corriere del Mezzogiorno: "Addio a Necco, personaggio a sua insaputa"

© foto di Ospiti

E' scomparso ieri a 84 anni Luigi Necco, storico volto Rai e giornalista che per decenni ha raccontato Napoli e il Napoli. Il Corriere del Mezzogiorno, nel taglio basso della prima pagina, titola: "Addio a Necco, personaggio a sua insaputa". La città partenopea, ma non solo, saluta il cronista diventato famoso in tutta Italia grazie alla partecipazione a "Novantesimo Minuto".