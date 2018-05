Corriere della Sera: "Real-Liverpool, a voi l'Europa"

© foto di J.M.Colomo

"Real-Liverpool, a voi l'Europa", titola nelle pagine sportive il Corriere della Sera raccontando della finale di Champions League. In campo ci sarà la storia: 12 Champions il Real e 5 il Liverpool. Il presente: miglior attacco del torneo del Liverpool (40) ed il secondo (30), il cannoniere Ronaldo con 16 e l'assist-man Milner con 9. Ma anche il mito: CR7 con 50 gol in stagione e l'anti-mito: Salah con 46 reti in stagione e Zizou che può entrare nella storia arrivando al tris come Paisley e Ancelotti.