Corriere della Sera titola: "Il volo della Roma"

Il volo della Roma, titola nelle pagine sportive il Corriere della Sera analizzando le scelte di Di Francesco che pensa al turnover nel match con la Spal, fondamentale però per il futuro della società per la qualificazione Champions. La semifinale con il Liverpool è un sogno meraviglioso - si legge - ma per il bilancio non può fallire il piazzamento nei primi quattro posti.