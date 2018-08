Corriere di Bologna: "Il club chiude con la cassa piena"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Il Bologna chiude con la cassa piena". Così titola nelle pagine sportive il Corriere di Bologna mettendo in evidenza che non è stato investito interamente il tesoretto delle cessioni. Il mercato s'è chiuso senza colpaccio, con la cessione del miglior giocatore (Verdi al Napoli), con diversi milioni ancora in cassa e senza numero 10 per la prima volta nella storia rossoblù. Il saldo positivo è di 7,5mln di euro visti i 44 incassati tra Verdi, Masina e Mirante a fronte di 31,5 spesi (Skorupski, Santander, Svanberg, Corbo e Calabresi). Tranne la porta il resto è un punto interrogativo e il giudice sarà il campo.