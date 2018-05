Corriere di Bologna: "Le due partite di Donadoni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le due partite di Donadoni, scrive nelle pagine sportive il Corriere di Bologna con il riferimento al futuro del tecnico, chiamato a vincere e convincere tutti. L'impressione è che il club abbia già mollato Donadoni - si legge - e se fosse determinante il risultato di Udine sarebbe solo un nuovo autogol in quanto non può essere l'ultima gara di campionato a decidere il destino di un tecnico. Lo zoccolo duro è schierato comunque con Donadoni e farà il possibile per tornare dal Friuli con un risultato positivo.