Corriere di Bologna: "Skorupski è più vicino"

Skorupski è più vicino. Ciao Mirante? Così il Corriere di Bologna fa il punto sulle manovre per la porta dei rossoblù. L'estremo difensore della Roma è uno dei primi obiettivi del club e Bigon ne aveva già parlato a gennaio con i giallorossi, salvo poi rimandare l'affare in cui avrebbe dovuto fare il percorso inverso Mirante. Ad Empoli, dove Skorupski ha tanti amici, danno per molto probabile - si legge - il suo passaggio al Bologna con Bigon che tiene calda l'operazione con Monchi.