Corriere di Torino: "La cifra del bomber"

"La cifra del bomber", scrive il Corriere di Torino nelle pagine sportive presentando la sfida della squadra di Mazzarri all'Atalanta con Belotti che nella sua Bergamo punta al decimo gol in campionato. Per il Gallo arriva quello che a livello personale è un derby a tutti gli effetti - si legge - perché, nato a Calcinate in provincia di Bergamo, è poi cresciuto calcisticamente nel vivaio dell’AlbinoLeffe dopo essere stato scartato giovanissimo dall’Atalanta in quello che si è rivelato uno dei rari abbagli da parte del vivaio nerazzurro.