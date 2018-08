Corriere di Torino: "La nuova coppia del gol"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La nuova coppia del gol", titola in un box prima pagina il Corriere di Torino per celebrare l'acquisto di Simone Zaza, ultimo colpo del mercato del Torino, ventiquattro ore dopo aver chiuso anche Roberto Soriano dal Villarreal. L'attaccante lucano arriva dal Valencia in prestito per 2mln con obbligo di riscatto fissato a 12. Con Belotti formerà la nuova coppia del gol.