© foto di Lazzerini

Spazio al derby sul Corriere di Verona: "Hellas senza Valoti. Calvano diventa insostituibile", il titolo scelto per parlare della squadra di Pecchia. Con Valoti out per un problema fisico, Pecchia si affiderà a Simone Calvano per provare a battere il Chievo nel derby di Verona.