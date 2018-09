Corriere di Verona: "Hellas va a caccia nella tana del Cosenza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"L’Hellas va a caccia nella tana del Cosenza". Titola così il Corriere di Verona in merito alla formazione scaligera, impegnata nel campionato di Serie B. I gialloblu scenderanno in campo contro la neopromossa per la prima vittoria, mister Grosso in conferenza ha detto: "Pazzini? Difficile giochi dall’inizio".