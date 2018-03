Corriere di Verona: "L'elogio di Setti all'Hellas: 'Così ci salviamo'"

© foto di Ospiti

Spazio al Verona nel taglio alto della prima pagina del Corriere di Verona, che riporta alcune parole del presidente Setti. "L'elogio di Setti all'Hellas operaio: 'Così ci salviamo'", titola il giornale che sottolinea come il numero uno scaligero creda in modo deciso alla permanenza in Serie A della sua formazione.