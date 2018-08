Corriere Fiorentino: "Che Fiorentina sarà?"

Che Fiorentina sarà? Aprono con questo interrogativo le pagine sportive del Corriere Fiorentino commentando il mercato viola. Una campagna acquisti/cessioni piena di operazioni con l'ultimo guizzo: la cessione di Saponara che sembrava una missione impossibile. Prestito oneroso da 2mln di euro e diritto di riscatto fissato a 9 alla Sampdoria. Un capolavoro - si legge - viste le premesse. Via anche Venuti e restano da piazzare nei campionati in cui c'è tempo fino al 31 agosto ancora Cristoforo, Maxi Oliveira, Thereau e Eysseric. In entrata invece otto le operazioni e il riscatto di Pezzella per una spesa complessiva di circa 32mln di euro. Il saldo è negativo per 24mln