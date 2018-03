Corriere Fiorentino: "Con il Re Leone"

© foto di Federico De Luca

Con il Re Leone, titola nelle pagine sportive il Corriere Fiorentino raccontando la giornata di Gabriel Batistuta, per tutta la durata dell'allenamento a bordo campo al fianco del suo grande amico Antognoni e del ds Freitas. L'argentino ha parlato a lungo con Pioli, suo ex compagno di squadra e poi ha salutato i giocatori e qualche chiacchierata in più l'ha riservata al connazionale Pezzella ed a Giovanni Simeone, figlio dell'amico Diego, e prima di incontrare il sindaco Nardella ha ricordato Astori con un bel messaggio: "È stata una tragedia mondiale, ne ho sentito parlare anche dalle mia parti. È stato detto molto su di lui e su come si è comportata la città in quei giorni difficili. Se penso a cosa è successo a Davide è veramente dura".