Corriere Fiorentino: "Il mese dello sprint"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il mese dello sprint, titola il Corriere Fiorentino che fa il punto sui trenta giorni che mancano alla fine del campionato per la corsa all'Europa. Si comincia dal Sassuolo con cinque squadre per due posti, dai 55 punti del Milan ai 47 del Torino: "L’Europa la meriteremmo per il lavoro fatto, le situazioni che abbiamo sofferto e per come siamo riusciti a superarle - le parole di Pioli -. Siamo arrivati alla fine di una stagione pesante, mancano le energie e dobbiamo stringere i denti perché le prossime partite determineranno la bontà del nostro lavoro".