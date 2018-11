De Roon al Corriere di Bergamo: "Con il Napoli un'altra Atalanta"

© foto di Ospite

Il Corriere di Bergamo di questa mattina apre in prima pagina con le parole del centrocampista Marten De Roon in vista della prossima sfida di campionato: "Manca maturità. Con il Napoli vedrete un'altra Atalanta". Il nerazzurro ha poi aggiunto: "Sarà una battaglia e noi non ripeteremo gli errori commessi nella sconfitta contro l'Empoli".