Empoli, La Nazione: "Il cambio di modulo è più di un'ipotesi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Empoli,il cambio di modulo è più di un'ipotesi", scrive questa mattina La Nazione. Cresce la possibilità che Andreazzoli puntelli il centrocampo inserendo Bennacer. In attacco resterebbe il solo Caputo al quale dovrà dare una mano l'intera squadra: una mossa studiata per contrastare la grande forza della Lazio in mediana.