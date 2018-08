Empoli, La Nazione: "Si fa sul serio, col Cittadella è verifica vera"

"Si comincia a fare sul serio, col Cittadella è verifica vera", scrive Il QS-La Nazione nelle sue pagine interne. Nel 3° turno di Tim Cup l'Empoli scende in campo per il primo confronto ufficiale. A Una settimana dal campionato, Caputo e compagni affrontano la squadra che lo scorso anno li ha messi maggiormente in crisi: chi vince passa il turno.