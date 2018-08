Estadio Deportivo su André Silva: "Una tripletta che sa di 9"

© foto di Lazzerini

André Silva non sbaglia il debutto in Spagna e anzi permette al Siviglia di vincere 4-1 in casa del Rayo Vallecano: "Una tripletta che sa di 9". Il portoghese ceduto dal milan agli andalusi ha siglato una tripletta alla sua prima partita nella Liga dimostrando di essere pronto per smentire gli scettici dopo la stagione negativa passata in Italia.