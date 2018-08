Europa League, il Corriere della Sera: "L'Atalanta si ripete"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"L'Atalanta si ripete". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito al successo (2-0) contro l'Hapoel nel terzo turno preliminare di Europa League. Una partitella d’allenamento - si legge - o quasi, come da previsioni della vigilia perché l’Atalanta partiva con una vittoria esterna per 4-1. La squadra di Gasperini a Reggio Emilia bissa il successo dell’andata contro l’Hapoel per 2-0, grazie alle reti, nella ripresa, di Zapata e Cornelius. I nerazzurri guadagnano così l’accesso ai playoff, l’ultimo scoglio per raggiungere i gironi di Europa League.