Fiorentina, bilancio record: utile da 35 milioni

© foto di Giacomo Morini

Numeri record per la Fiorentina, che nell'ultimo bilancio (al 31 dicembre 2017) ha presentato un utile netto di 35,57 milioni di euro. Un risultato - scrive Tuttosport in edicola - mai raggiunto durante la gestione della famiglia Della Valle. La cessione dei giocatori è diventata una scelta strategica per raggiungere la sostenibilità dell'intera azienda. Operazioni in uscita come quelle di Bernardeschi, Vecino e Kalinic sono finalizzate non solo ad alleggerire i costi gestionali, ma anche ad un progetto di ringiovanimento della rosa. Analizzando il bilancio 2017, il dato del fatturato netto (pari a 90,24 milioni di euro), pure essendo positivo, è comunque inferiore di oltre 7 milioni rispetto a quanto raggiunto nel 205 e nel 2016. Ricavi della gare sono diminuiti di 1,04 milioni, in crescita i ricavi da sponsorizzazioni.