Fiorentina, Il QS-La Nazione titola: "Un record tira l'altro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Un record tira l'altro", scrive questa mattina Il QS-La Nazione. Il Cholito Simeone ha segnato 13 reti in questo campionato, le stesse di un certo Gabriel Omar Batistuta al suo primo anno in Italia. Sportiello è arrivato a quota 461 minuti di imbattibilità, 38 in meno rispetto al suo record stagionale, interrotto dalla rete di Calhanoglu. Tenere per la sedicesima volta, a Genova domenica, la porta chiusa significherebbe balzare direttamente alle spalle di Giovanni Galli, il portiere viola capace di tenere il più a lungo possibile la saracinesca abbassata.