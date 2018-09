Fiorentina, il QS titola su Edimilson: "Ancora lui"

© foto di Lazzerini

L'edizione fiorentina del Quotidiano Sportivo riserva la prima pagina a Edimilson. "Ancora lui", il titolo del giornale che sottolinea come il calciatore svizzero sarà schierato in campo dal 1' contro l'Udinese dopo la buona prova offerta contro il ChievoVerona. Il classe '96 ex West Ham ha convinto mister Pioli.