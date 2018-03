Fiorentina, La Nazione su Simeone: "Batti un colpo"

© foto di Bonan

"Batti un colpo". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Nazione in merito al giovane attaccante della Fiorentina. Il Cholito - si legge - nel prossimo turno di campionato contro il Torino sfida Belotti per uscire dalla crisi. Sfida a distanza tra i due attaccanti alla ricerca del gol per sbloccarsi. Il 5 gennaio contro l'Inter l'ultima rete di Simeone.