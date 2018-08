Firenzeviola.it sul mercato: "Fiorentina, per gli esuberi non c'è fretta"

Fonte: Daniel Uccellieri

© foto di Giacomo Morini

"Per gli esuberi non c'è fretta". Titola così l'apertura del portale Firenzeviola.it, che dedica spazio alle ultime ore di mercato della Fiorentina. Il gong - si legge - scatterà alle 20 di venerdì, con Pantaleo Corvino che nella giornata di ieri è arrivato a Milano per lavorare soprattutto al mercato in uscita. Per quanto riguarda gli acquisti, salvo qualche occasione last minute, la Fiorentina resterà così: davanti ci sono Pjaca e Mirallas, in mezzo al campo è arrivato il giovane Edimilson, mentre la difesa è stata puntellata con l'arrivo di Ceccherini. Il dg viola sarà impegnato in questi giorni per piazzare gli esuberi, ma la chiusura del mercato italiano non sancirà la fine del lavoro del Corvo, visto che le squadre di Ligue 1, Liga e Bundesliga potranno acquistare fino al 31 agosto. Su Saponara resiste l'interesse della Samp, per Thereau ci sono stati dei sondaggi da Belgio e Romania, mentre per Eysseric è sempre possibile il ritorno in patria. Da piazzare prima qualche giovane in prestito, poi per piazzare gli esuberi ci sarà tempo.