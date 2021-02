Focolaio Torino, la Lazio vuole giocare. La Stampa: "Juve-Napoli in favore dei granata"

La Stampa in edicola oggi dedica spazio al 'caso' Lazio-Torino: "Il precedente Juve-Napoli in favore dei granata". I giocatori granata, dopo il focolaio scoppiato, provano ad allenarsi al chiuso delle proprie abitazioni in attesa dei nuovi tamponi e dei loro esiti. Ed è caso sulla sfida tra Lazio e Torino in programma martedì: il protocollo dopo il caso-Genoa dice che si può chiedere un rinvio, uno a stagione, in caso di almeno 10 positivi. "Peccato che la sentenza del Collegio di Garanzia presso il Coni su Juve-Napoli abbia restituito alle Asl il pallone: le loro disposizioni in tema di salute pubblica vincolano le istituzioni del pallone" scrive il quotidiano.