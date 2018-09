Frosinone, Ciociaria Oggi: "Curiosità alle stelle per la Juve di CR7"

© foto di Pierpaolo

Il Frosinone sfiderà la Juventus in questa giornata di campionato e Ciociaria Oggi, in prima pagina, si sofferma sull'argomento: "Curiosità alle stelle per la Juventus di CR7", si legge in taglio alto. Tanta attesa per l'arrivo del fenomeno portoghese allo stadio 'Benito Stirpe'.