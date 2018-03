Futuro Allegri, Gazzetta: "Il PSG si muove per il dopo Emery"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allegri, il Psg si muove, titola nelle pagine sportive la Gazzetta dello Sport. Il tecnico della Juventus è concentrato sul presente, ma il club francese sta già progettando il dopo Emery e nel mirino c'è proprio Allegri, anche se negli ultimi giorni erano schizzate le quotazioni di Luis Enrique che ha avuto richieste proibitive percepite a Parigi come un gioco al rialzo con il Chelsea. Il ds del PSG Antero Henrique ha attivato un canale alternativo: non l'attuale mediatore Branchini, ma secondo fonti francesi Alessandro Moggi. In corsa ci sono anche Ancelotti e Mancini.