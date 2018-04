Gazzetta di Parma: "In A per una notte"

© foto di Ospite

Vittoria nell'anticipo del 36^ turno di Serie B e Parma che vola al secondo posto in attesa delle gare di Palermo e Frosinone. Ad Ascoli i Ducali s'impongono per 1-0 grazie alla rete del solito Emanuele Calaiò. "In A per una notte" è il titolo scelto dalla Gazzetta di Parma per raccontare il match del 'Del Duca'. "Il Parma passa ad Ascoli - si legge - grazie a un gran gol di Calaiò al 3'. Tre punti pesantissimi per la squadra di D'Aversa ora seconda in classifica".