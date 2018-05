Genoa, Criscito intervistato da Il Secolo XIX: "Tenetevi i milioni"

© foto di Giacomo Morini

"Tenetevi i milioni" titola Il Secolo XIX che oggi ha intervistato Domenico Criscito, tornato al Genoa dopo l'esperienza allo Zenit: "L'Inter mi offriva il doppio, lo Zenit di più, ma amo il Grifo. Con Preziosi accordi in 10'. E ritrovo anche la Nazionale...". Ecco altri estratti: "Ho giocato oltre 70 gare in Europa, torno da giocatore maturo per essere un riferimento". E ancora: "Ho parlato con Ballardini, ci sono ambizioni: avremo la possibilità di fare una grande annata".