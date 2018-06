Genoa, presentato Criscito. Il Secolo XIX: "Dalla Russia con amore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Dalla Russia con amore" titola Il Secolo XIX oggi in edicola, in riferimeto alla presentazione di Mimmo Criscito, tornato al Grifone dopo l'esperienza allo Zenit: "Il Genoa è il primo club d'Italia, porto qui la mia passione. Il ricordo più bello in rossoblù è l'esordio con il Cosenza".