Gentile a Il Fatto Quotidiano: "Italia? Mancini non basta per rinascere"

Claudio Gentile, ex difensore della Juventus e campione del Mondo con l'Italia nel 1982, parla all'edizione odierna de Il Fatto Quotidiano in vista dell'inizio del Mondiale che prenderà il via giovedì in Russia senza la Nazionale azzurra. "Mancini non basta per rinascere - le parole di Gentile in prima pagina -. Oggi il calcio costra troppo e i bimbi non si divertono più".