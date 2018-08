Giordano: "Napoli, Milik il vero acquisto. Verdi è un grande talento"

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Intervistato dal Corriere del Mezzogiorno, Bruno Giordano da doppio ex ha analizzato Lazio-Napoli: "Sarà una gara difficile per entrambe, la prima di campionato è sempre difficile. La preparazione non è mai al top, sei ancora in una fase di rodaggio, le insidie ci sono sempre. Certo partire con il piede giusto può dare quell’entusiasmo, quella spinta emotiva soprattutto in classifica per affrontare meglio il campionato. Il Napoli ha preso un allenatore nuovo con una mentalità vincente come Ancelotti, ha anche confermato in gran parte il gruppo che ha fatto bene nella passata stagione, ma ha un gioco completamente diverso rispetto all’anno scorso. La Lazio ha forse maggiori certezze considerato che ha sempre lo stesso allenatore ed un gioco già consolidato".

Sul mercato: "Si aspettava il grande nome, non è arrivato, ma credo che si possa essere comunque soddisfatti, è rimasto Mertens, c’è Milik che può essere il grande acquisto considerato lo scarso impiego nella passata stagione, in più è arrivato Verdi che considero un giovane di grande prospettiva e talento del calcio italiano. Le potenzialità per fare bene ci sono, anche se forse si poteva osare un po’ di più".