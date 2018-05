Giornale di Sicilia: "Playoff, abbonati gratis allo stadio. Palermo in ritiro"

© foto di Marcello Scuderi/TuttoPalermo.net

Spazio dedicato anche al Palermo, che si prepara a giocarsi le sue carte promozione nei playoff di Serie B, all'interno della prima pagina de Il Giornale di Sicilia. "Playoff, abbonati gratis allo stadio. I rosa vanno in ritiro", titola in prima pagina il quotidiano isolano, che fa riferimento all'iniziativa presa dai siciliani nei confronti dei propri abbonati, i quali potranno assistere gratis alle partite dei playoff. Stellone, intanto, ha portato la squadra in ritiro.