Hellas, Caracciolo riapre la corsa salvezza

Un gol di Antonio Caracciolo al 7’ della ripresa regala al Verona il derby sul Chievo e permette alla squadra di Pecchia, ora a soli tre punti dai rivali cittadini, di sorpassare per una notte al terzultimo posto il Crotone: la lotta per la salvezza a questo punto è sempre più aperta, scrive il Corriere della Sera. L’Hellas adesso spera, il Chievo invece - alla decima sconfitta nelle ultime tredici gare di campionato - è sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere.