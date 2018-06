Hellas, Fusco al Corriere di Verona: "Insultato più per le mie origini"

© foto di Ospite

"Tutta la verità sul mio Verona". È quella che promette Filippo Fusco, ormai ex ds dell'Hellas, intervistato dal Corriere di Verona. Tra i tanti temi trattati, le dimisioni e il rapporto con Pecchia: "Ho lasciato per dare piena libertà a Maurizio Setti di valutare cosa fosse il meglio per il Verona. Toccava a lui decidere: non volevo che si pensasse che la conferma di Pecchia dipendesse dalla mia presenza".

Dimissioni di facciata?

"Soltanto ipotizzarlo è offensivo. Sono passato da Peschiera un paio di giorni dopo Benevento per salutare i giocatori e non ci sono più stato".

Sul rapporto con la città.

"Verona è una città meravigliosa, tra le più belle al mondo, con una tifoseria che ama la propria squadra profondamente. Mi spiace rilevare che esiste una ristretta minoranza che non l’aiuta. Sono stato bersagliato di insulti per le mie origini più ancora che per le responsabilità che ho e che mi sono sempre assunto".